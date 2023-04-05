В Марий Эл столкнулись «Лада Калина» и КАМАЗ, один человек погиб и еще один пострадал

От удара перед легковушки сильно смяло. Грузовик же получил незначительные повреждения. Фото: ГИБДД Марий Эл

В эту среду, 5 апреля, около 9.30 в Медведевском районе произошла смертельная авария. На 87 километре дороги «Вятка» столкнулись автомобили «Лада Калина» и КАМАЗ. Один из водителей выехал на полосу встречного движения, сообщает ГИБДД Марий Эл.

- В результате аварии от полученных травм скончался 73-летний водитель «Лады». Также пострадала и его 67-летняя пассажирка, - отметили в ведомстве.

Машины перегородили часть дороги. В связи с этим сотрудники ГИБДД организовали там реверсивное движение.

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