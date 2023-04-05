В Чувашии еще три школы готовы принять учеников после капремонта

Капремонт был проведен в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Чувашии еще три школы готовы принять учеников после капитального ремонта. Речь идет об НОШ №2 в Чебоксарах, СОШ №4 и гимназии №6 в Новочебоксарске, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Данные работы были проведены в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» с двухлетним циклом. Так, в учебных заведениях заменили окна, провели ремонт кровли, входных групп, внутренних инженерных сетей, выполнены фасадные и общестроительные работы.

По словам министр образования и молодежной политики региона Дмитрия Захарова, в школах расставлена мебель, проведена генеральная уборка кабинетов. На днях учреждения будут готовы открыть свои двери обучающимся.

Напомним, в соседней Казани в 2023 году отремонтируют семь школ за 950 миллионов рублей.

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