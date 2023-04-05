«Транснефть – Прикамье» признано победителем республиканского конкурса «Бизнес делает добро-2023»

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АО «Транснефть – Прикамье» одержало победу в республиканском конкурсе «Бизнес делает добро-2023» с проектом «Наследие в наших сердцах», реализованным в 2022 году в регионах деятельности предприятия.

Проект позволил более 300 корпоративным волонтерам предприятия стать участниками свыше 70 различных общественно-значимых мероприятий, в числе которых 5 культурно-исторических фестивалей, более 40 мероприятий по популяризации и сохранению культурного и духовного наследия. Добровольцы участвовали во Всероссийской акции «Вахта Памяти», оказывали помощь в уборке и благоустройстве мемориалов Великой Победы в 7 регионах присутствия предприятия, проводили уроки мужества и мероприятия по поддержке детей-воспитанников детских домов и интернатов, откликнулись на акцию по гуманитарной поддержке вынужденных переселенцев и жителей новых регионов страны.

Перед награждением в Центре опережающей профессиональной подготовки состоялся круглый стол на тему «Трансформация корпоративного волонтерства: новые вызовы и возможности», где свою концепцию дальнейшего развития представили добровольцы «Транснефть-Прикамья» и других организаций.

- О деятельности активистов нужно больше рассказывать, чтобы люди видели, что они делают мир вокруг себя лучше, — отметил в рамках круглого стола председатель совета Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций РТ» Айдар Сагетдинов.

Награды победителям вручили председатель совета Союза молодежи предприятий и организаций РТ Айдар Сагетдинов и заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров.

СПРАВКА

Республиканский конкурс «Бизнес делает добро-2023» проводился с целью выявления лучших практик корпоративного волонтерства, их обобщение и тиражирование в Татарстане, популяризации и повышения общественной значимости корпоративного волонтерства, пропаганды благотворительных акций.

Организатором конкурса выступила Региональная общественная организация «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан.

Конкурс проходил по четырем номинациям в зависимости от численности сотрудников предприятия.