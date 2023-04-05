В Казани «Водоканал» заказал проект по реконструкции водопроводов и водозаборов

Эти средства уйдут на капремонт шести объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани МУП «Водоканал» заказал проект по реконструкции водопроводов и водозаборов. На эти цели организация выделит 27,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, проект каждого участка обойдется от 1,1 миллиона рублей до 8,5 миллиона рублей. Эти средства уйдут на капремонт шести объектов. Речь идет об участках водопровода от водозабора «Волжский» до улицы Аракчинская, от улицы Окраинная до Аракчинского Шоссе, от Клары Цеткин до Западной, от Четаева до проспекта Ямашева и от Карбышева до Мавлютова по Камая. Работы необходимо выполнить в течение двух месяцев после подписания договора.

Отметим, подать заявки на участие в тендере можно до 7 апреля. А победителя определят 14 апреля.

Напомним, в Татарстане на предотвращение последствий паводков направили почти 1,3 млрд рублей.

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