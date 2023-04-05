Жительница Казани пять часов не отдавала иномарку приставам

Приставам все-таки удалось арестовать автомобиль Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда судебные приставы начали арестовывать автомобиль Infiniti жительницы Казани, она закрылась в машине и около пяти часов не давала его изъять. Причиной инцидента стала задолженность женщины.

В отделе судебных приставов в отношении жительницы Казани возбуждено исполнительное производство за неуплату кредита на сумму 1,7 миллиона рублей. Также по налогам она задолжала более 200 тысяч рублей.

Приставы нашли иномарку жительницы столицы Татарстана в Ново-Савиновском районе. Женщина не хотела отдавать машину, около пяти часов она ругалась со специалистами и не давала погрузить транспортное средство на эвакуатор.

В результате приставам все-таки удалось арестовать автомобиль. Машина помещена на спецстоянку.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане судебные приставы арестовали баню должника.

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