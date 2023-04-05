В Татарстане с 1 мая пенсии жителям будет привозить «Почта России»

Почтальоны будут приносить пенсии и выплаты в один день. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане и по всей стране с 1 мая пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами, жителям будет привозить «Почта России». Соответствующие изменения установлены законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты России».

По словам управляющего Отделением Социального фонда России по республике Эдуарда Вафина, перевод будет осуществлен без привлечения пенсионеров. Изменения доставочной организации в лицевых счетах жителей будет производиться специалистами СФР самостоятельно.

Кроме того, почтальоны будут приносить пенсии и выплаты в один день. В праздники средства доставят досрочно. Также такой способ получения пенсии удобен для маломобильных людей.

Как отметил Вафин, в Татарстане насчитывается более 1,1 миллиона пенсионеров. Так, выплаты в отделениях «Почты России» получают 234,8 тысячи человек, через доставочные организации - 76,2 тысячи человек, через кредитные организации - 805,9 тысячи человек.

Напомним, в 2022 году на пенсии в Татарстане потратили 280 миллиардов рублей.

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