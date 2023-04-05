В энергокомплексе занято 32,9 тысячи человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане средняя зарплата в энергокомплексе выросла на 13%. Сотрудники получают до 65,5 тысячи рублей в месяц. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

В этой отрасли занято 32,9 тысячи человек. Однако с 2017 года их количество уменьшается. За последние пять лет наибольшее падение зафиксировано в производстве тепловой энергии. В данном направлении сотрудников стало меньше на 1,5 тысячи человек. При этом еще тысяча человек ушли из генерации и сетей.

Отметим, темпы роста зарплаты в энергокомплексе составили 12,9%. При этом только в 2020 году данный показатель приблизился к среднереспубликанскому. Причиной этого являются тарифные ограничения.

Напомним, власти Татарстана утвердили список востребованных профессий до 2030 года. В него вошло более 900 профессий.

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