В Набережных Челнах в травмпункт обратились 11 детей с укусами клещей

Первое обращение с укусом клеща было зафиксировано 27 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах с начала сезона в травмпункт обратились 11 детей с укусами клещей. В 2023 году опасные кровопийцы проснулись немного раньше, чем в прошлых годах, сообщает пресс-служба КДМЦ города.

Так, первое обращение с укусом клеща было зафиксировано 27 марта. Это произошло 25 марта в Заинском районе. Клещ впился в кожу головы ребенка. Родители извлекли его самостоятельно. Пациенту провели иммуноглобулинопрофилактику.

Подобные укусы чаще всего происходят на придомовых территория сел, деревень и садовых обществ. Также кровососы могут впиться в детей дома, которых принесли на себе домашние питомцы с улицы.

Отметим, в 2022 и 2021 годах первое обращение детей с укусами клещей выпало на 12 апреля. А в 2020 году первого пострадавшего с подобным случаем приняли 3 апреля.

Напомним, в Набережных Челнах в связи с преждевременным появлением клещей и мышей общественные пространства города будут обрабатываться раньше. Так, в планах провести обработку 1,3 тысячи гектаров городских территорий, а также водоемов от комаров.

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