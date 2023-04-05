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НовостиЗдоровье5 апреля 2023 7:15

В Набережных Челнах наблюдается рост пациентов с сифилисом

За первый квартал 2023 года зарегистрировано 20 случаев заражения
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Аллы Сатдаровы, самому юному обратившемуся 17 лет.

По словам Аллы Сатдаровы, самому юному обратившемуся 17 лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах наблюдается рост пациентов с сифилисом. Так, за первый квартал 2023 года зарегистрировано 20 случаев заражения. Об этом "Челнинским известиям" сообщила врач-дерматовенеролог Набережночелнинского КВД Алла Сатдарова.

По словам медика, самому юному обратившемуся 17 лет, а самому старшему - 60 лет. При этом у всех пациентов путь заражения сифилисом половой. Также инфекция может передаваться внутриутробно во время беременности от матери плоду.

Кроме того, невозможно заразиться через сиденья унитазов, дверные ручки, общую одежду, а также при плавании в бассейне. Однако болезнь может протекать бессимптомно в течение нескольких лет и даже десятилетий. После развивается поздняя стадия с очень тяжелыми, смертельными поражениями.

В связи с этим врач рекомендует избегать беспорядочных половых связей, использовать барьерные методы контрацепции. Также нужно ежегодно сдавать анализы на сифилис.

Отметим, за 2022 год в медучреждение обратилось 43 пациента с подобным диагнозом.

Напомним, в прошлом году заболеваемость сифилисом в Татарстане выросла на 18,6%.

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