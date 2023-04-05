По словам Аллы Сатдаровы, самому юному обратившемуся 17 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах наблюдается рост пациентов с сифилисом. Так, за первый квартал 2023 года зарегистрировано 20 случаев заражения. Об этом "Челнинским известиям" сообщила врач-дерматовенеролог Набережночелнинского КВД Алла Сатдарова.

По словам медика, самому юному обратившемуся 17 лет, а самому старшему - 60 лет. При этом у всех пациентов путь заражения сифилисом половой. Также инфекция может передаваться внутриутробно во время беременности от матери плоду.

Кроме того, невозможно заразиться через сиденья унитазов, дверные ручки, общую одежду, а также при плавании в бассейне. Однако болезнь может протекать бессимптомно в течение нескольких лет и даже десятилетий. После развивается поздняя стадия с очень тяжелыми, смертельными поражениями.

В связи с этим врач рекомендует избегать беспорядочных половых связей, использовать барьерные методы контрацепции. Также нужно ежегодно сдавать анализы на сифилис.

Отметим, за 2022 год в медучреждение обратилось 43 пациента с подобным диагнозом.

Напомним, в прошлом году заболеваемость сифилисом в Татарстане выросла на 18,6%.

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