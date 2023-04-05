В Татарстане на капремонт медучреждений направят 181 млн рублей

Обновление затронет здания межрегионального клинико-диагностического центра в Казани Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Татарстане на капремонт медучреждений направят еще 181 миллион рублей. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок.

Обновление затронет здания межрегионального клинико-диагностического центра в Казани; сердечно-сосудистого и неврологического стационаров КФУ в Казани; помещение для офиса врача детской поликлиники №4 в Набережных Челнах; помещение для офиса врача городской больницы №7 в Набережных Челнах; здание склада республиканского медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв».

В рамках запланированных работ заменят систему водоснабжения, отопления, канализации, отремонтируют кровлю, поменяют окна, двери, а также проведут ряд других работ.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах могут построить кардиодиспансер. Он будет расположен на базе БСМП.

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