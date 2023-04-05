В Казани 5 апреля ожидается до +21 градуса

В Казани 3 апреля был побит очередной температурный рекорд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 апреля в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью температура воздуха будет -1..+4 градусов. Днем будет значительно теплее – от 16 до 21 градуса.

Ранее мы сообщали, что в Казани 3 апреля был побит очередной температурный рекорд.

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