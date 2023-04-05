В Татарстане сотрудники ГИБДД начали патрулировать улицы на мотоциклах

Основной целью рейдов является профилактика аварийности с участием мотоцикла. Фото: Александр БОЙКО

В Татарстане с наступлением мотосезона сотрудники ГИБДД начали патрулировать улицы на мотоциклах. Сейчас в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске на этом транспорте работают 24 инспектора, сообщает пресс-служба ведомства.

Основной целью рейдов является профилактика аварийности с участием мотоцикла, как транспорта с пассивной безопасностью. Так, в прошлом году на территории региона зарегистрировано 43 ДТП, где погибли четыре человека, а 45 получили травмы.

Напомним, в Казани с начала 2023 года произошло первое ДТП с участием электросамоката. Столкновение с автомобилем произошло на улице Ершова.

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