В Татарстане ждут с рабочим визитом главу Минобрнауки РФ

Ожидается, что рабочая поездка состоится 6−7 апреля
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Татарстане ждут визита министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Ожидается, что рабочая поездка состоится 6−7 апреля.
Предполагается, что Фальков посетит Казань и Набережные Челны, а именно объекты образования. Также министр проведет семинар для руководителей передовых инженерных школ. Более подробные детали рабочего визита министра в Татарстан пока не распространяются.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр России подписал распоряжение о праздновании 220-летия КФУ.
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