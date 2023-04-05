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НовостиОбщество5 апреля 2023 5:47

В Татарстане ждут с рабочим визитом главу Минобрнауки РФ

Ожидается, что Валерий Фальков посетит республику в ближайшие дни
Адам САГАЛ
Ожидается, что рабочая поездка состоится 6−7 апреля

Ожидается, что рабочая поездка состоится 6−7 апреля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане ждут визита министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Ожидается, что рабочая поездка состоится 6−7 апреля.

Предполагается, что Фальков посетит Казань и Набережные Челны, а именно объекты образования. Также министр проведет семинар для руководителей передовых инженерных школ. Более подробные детали рабочего визита министра в Татарстан пока не распространяются.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр России подписал распоряжение о праздновании 220-летия КФУ.

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