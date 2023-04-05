Многие семьи отказываются от государственного подарка по причине того, что участок расположен в других районах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чувашии многодетным семьям хотят предложить сертификаты вместо земли. Такой вариант озвучили во время круглого стола депутаты Госсовета республики и главы администрации районов.

В Чувашии наблюдается нехватка свободных территорий для возведения жилья. В связи с этим в ряде регионов в качестве альтернативы многодетным гражданам предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья взамен предоставления бесплатного земельного участка.

Кроме того, многие семьи отказываются от государственного подарка по причине того, что участок расположен в других районах. Так, в Новочебоксарске был проведен опрос, по результатам которого большинство жителей выразили желание вместо земельных участков получать денежные сертификаты на готовое жилье, ипотеку или приобретение земли по своему усмотрению.

Как отметил глава Комсомольского округа Александр Осипов, власти выделяют земли сельхозназначения многодетным семьям. Однако маловероятно, что они будут там строить дома. В связи с этим Осипов предложил разработать механизм выкупа домов в черте населенных пунктов, чтобы предоставлять их многодетным.

Напомним, в 2022 году бесплатные земельные участки получили еще 280 многодетных семей из Казани.

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