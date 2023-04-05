РЖД готово оплатить половину стоимости кольцевой железной дороги в Казани

На проект кольцевой железной дороги выделено 22 миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Модели реализации проекта кольцевой железнодорожной ветки Казани определятся, учитывая позицию властей Татарстана по вопросу участия в нем на паритетной основе. Такую информацию озвучили в пресс-службе Горьковской железной дороги — филиале РЖД.

В компании заявили, что реализация проекта будет определена после создания и утверждения проектной документации «с учетом выраженного согласия со стороны Республики Татарстан участвовать на паритетной основе», сообщает «Бизнес Online».

На проект кольцевой железной дороги в столице Татарстана выделено 22 миллиона рублей. Планируется завершить работу над документов летом текущего года. Ветка должна пролегать через некоторые спальные районы и деловой центр Казани.

Ранее мы сообщали, что в Казани стартовало проектирование нового парка аттракционов.

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