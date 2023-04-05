В Пестречинском районе простились с двумя погибшими на СВО бойцами

Прощания прошли с воинскими почестями. Фото: пресс-служба Пестречинского района

В Пестречинском районе Татарстана простились с двумя погибшими на СВО бойцами. В последний путь проводили старших сержантов Собира Худайбердыева и Гумара Шакирова.

Собир Журакулович погиб 3 марта 2023 года, похороны состоялись на мусульманском кладбище райцентра. Гумар Исламович погиб 6 февраля 2023 года, похороны прошли сегодня на городском кладбище «Курган». Прощания прошли с воинскими почестями в один день.

-Вы должны знать, что их подвиги навсегда останутся в нашей памяти, станет примером мужества и героизма для многих поколений татарстанцев, - сказал глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане создана комиссия по вопросам поддержки участников СВО.

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