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НовостиНедвижимость5 апреля 2023 4:57

В Казани подключение СИЗО к водоснабжению и канализации обойдется в 220 млн рублей

Тендер размещен на портале госзакупок
Адам САГАЛ
Новый СИЗО расположится на улице Гудованцева

Новый СИЗО расположится на улице Гудованцева

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани здание нового СИЗО присоединят к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. На эти работы из бюджета выделено 220 миллионов рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

Подключение к системе водоснабжения обойдется в 116 миллионов рублей, к системе водоотведения – в 104 миллиона рублей. Работы нужно будет выполнить до начала 2026 года.

Новый СИЗО расположится на улице Гудованцева в Авиастроительном районе. Он будет рассчитан на тысячу мест.

Ранее мы сообщали, что в РКБ Казани построят дополнительный корпус для МРТ.

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