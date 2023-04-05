В Казани подключение СИЗО к водоснабжению и канализации обойдется в 220 млн рублей

Новый СИЗО расположится на улице Гудованцева Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани здание нового СИЗО присоединят к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. На эти работы из бюджета выделено 220 миллионов рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

Подключение к системе водоснабжения обойдется в 116 миллионов рублей, к системе водоотведения – в 104 миллиона рублей. Работы нужно будет выполнить до начала 2026 года.

Новый СИЗО расположится на улице Гудованцева в Авиастроительном районе. Он будет рассчитан на тысячу мест.

Ранее мы сообщали, что в РКБ Казани построят дополнительный корпус для МРТ.

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