В Татарстане планируют собрать налог с физических лиц в размере 3 миллиардов рублей

Все декларации о доходах должны быть направлены до второго мая Фото: Даниил ОПАРИН

По словам руководителя Управления Федеральной налоговой службы Татарстана Марата Сафиуллина, в республике планируют собрать налог с физических лиц в размере трех миллиардов рублей. Все декларации о доходах должны быть направлены до второго мая.

Сафиуллин отметил, что за первый квартал 2023 года было предоставлено порядка 220 тысяч документов, из них 17 тысяч от физлиц на сумму чуть менее 500 млн рублей. Всего ожидается порядка 65 тысяч деклараций с суммой налога в размере трех миллиардов рублей.

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