Жителям Татарстана рассказали, какие доходы не нужно указывать в налоговой декларации

Марат Сафиуллин рассказал, какие доходы не обязательно указывать в налоговой декларации Фото: Даниил ОПАРИН

Глава Управления Федеральной налоговой службы Татарстана Марат Сафиуллин рассказал, какие доходы не обязательно указывать в налоговой декларации.

Так, по его словам, жители республики должны указать доходы, которые были получены от продажи квартир, земельных участков, транспорта, ценных бумаг. Кроме того, нужно отчитаться о выигрыше в лотерею, сдаче жилья в аренду, а также деньгах, которые были подарены не близкими родственниками.

Вместе с тем, Сафиуллин пояснил, что некоторые категории граждан могут не сдавать декларацию, а именно те, которые продали свою недвижимость, которая находится в собственности дольше пяти лет. Есть исключения, когда срок владения сокращен до трех лет. Например, если оно получено в наследство. Также Сафиуллин отметил, что с прошлого года физическим лицам можно не сдавать отчет о продаже недорогостоящей недвижимости (менее 1 млн рублей). От предоставления деклараций также освобождены и семьи, где есть студенты или дети младше 18 лет.

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