Объем доначисленных налогов в 2022 году в Татарстане составил почти 500 млн рублей

Объем доначисленных налогов в 2022 году в Татарстане составил 490 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Объем доначисленных налогов в 2022 году в Татарстане составил 490 миллионов рублей. Об этом сегодня, 4 апреля, рассказал глава Управления Федеральной налоговой службы Татарстана Марат Сафиуллин на брифинге о декларационной кампании.

Он отметил, что в случае, если декларация не будет представлена в срок, налоговая исчисляет сумму налогов, которая подлежит уплате без произведенных расходов на приобретение проданного имущества.

Сафиуллин отметил, что в прошлом году мероприятия налогового контроля были проведены в отношении 13 тысяч человек. В результате было предоставлено 5 тысяч деклараций с суммой к уплате 196 миллионов рублей. По 8 тысячам налогоплательщиков были вынесены решения с доначисленной суммой в 296 миллионов рублей. Он также напомнил, что декларацию необходимо представить до 2 мая или придется платить штрафы и пени.

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