В Казани на Даурской загорелся ларек с шаурмой

Фото: скриншот с видео МЧС

Сегодня, 4 апреля, в Казани по адресу улица Даурская, 37 загорелся пристрой к магазину «Пятерочка», в котором находится павильон быстрого питания — кафе «Шаурма». Об этом сообщили в главном Управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Ко времени прибытия сотрудников МЧС, в кафе горела кровля. Спустя 10 минут работы, пожар был локализован службами на 50 квадратных метрах и потушен. Сейчас проводится поливка и разборка сгоревших конструкций. Причина происшествия устанавливается, информации о пострадавших нет.

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