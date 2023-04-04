С начала 2023 года жителям Татарстана вернули 1,8 миллиардов рублей в виде налоговых вычетов

В 2023 году от жителей республики ожидается порядка 400 тысяч заявлений на вычеты Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первый квартал 2023 года жителям Татарстана вернули 1,8 миллиардов рублей в виде налоговых вычетов. Однако это только начало. По словам главы Федеральной налоговой службы Татарстана Марата Сафиуллина, в 2023 году от жителей республики ожидается порядка 400 тысяч заявлений на вычеты.

В 2022 году татарстанцам было возвращено 14,3 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда больше, чем в 2021. Всего было подано более 420 тысяч деклараций. Сафиуллин отметил, что налоговый вычет — это хорошая поддержка для граждан.

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