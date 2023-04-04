Помочь может только ежегодная диспансеризация и профилактика заболеваний Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Татарстана чаще всего умирают от онкологии и болезней сердца. Такую статистику озвучила главный кардиолог министерства здравоохранения республики Зульфия Ким. По ее словам, даже развитие технологий и наличие различных препаратов, не могут улучшить ситуацию. Помочь может только ежегодная диспансеризация и профилактика заболеваний. К чему она и призвала всех жителей Татарстана.

Ким отметила, что медицинские специалисты со всего мира бьют тревогу и говорят о том, что заболевания лучше предотвращать, а не лечить. «Первичная профилактика — это залог успеха в продолжительной и качественной жизни».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram