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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:42

Жители Татарстана чаще всего умирают от онкологии и болезней сердца

Об этом рассказала главный кардиолог министерства здравоохранения
Елена СКВОРЦОВА
Помочь может только ежегодная диспансеризация и профилактика заболеваний

Помочь может только ежегодная диспансеризация и профилактика заболеваний

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Татарстана чаще всего умирают от онкологии и болезней сердца. Такую статистику озвучила главный кардиолог министерства здравоохранения республики Зульфия Ким. По ее словам, даже развитие технологий и наличие различных препаратов, не могут улучшить ситуацию. Помочь может только ежегодная диспансеризация и профилактика заболеваний. К чему она и призвала всех жителей Татарстана.

Ким отметила, что медицинские специалисты со всего мира бьют тревогу и говорят о том, что заболевания лучше предотвращать, а не лечить. «Первичная профилактика — это залог успеха в продолжительной и качественной жизни».

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