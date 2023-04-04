5 апреля в Татарстане потеплеет до +21 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 5 апреля, в Татарстане потеплеет до 21 градуса. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре республики.

По словам синоптиков, в этот день местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит от 16 до 21 градуса выше нуля. Юго-восточный ветер будет чередоваться с северо-западным от 3 до 8 метров в секунду.

В столице республики в этот день ждут 18-20 градусов тепла. В Набережных Челнах от 16 до 19.

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