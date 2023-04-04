В Татарстане два вагона с щебнем сошли с рельсов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане по подъездном пути к «Татнефтедор» с железнодорожных рельсов сошли два вагона с щебнем. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Сейчас ведомство проводит проверку.

Событие произошло сегодня днем, 4 апреля, на подъездных путях, которые примыкают к станции Нурлат, при подаче состава. У одного из вагонов открылись разгрузочные шлюзы и щебень высыпался, но, к счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Собственник путей сообщил, что сам устранит последствия случившегося.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram