В Казани побит температурный рекорд

3 апреля в Казани был побит температурный рекорд 1951 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

3 апреля в Казани был побит температурный рекорд 1951 года. В столице Татарстана зафиксировали температуру воздуха 16,7 градусов выше нуля, что даже немного выше, чем в 51-м. Тогда синоптики зарегистрировали 16,6 градусов.

В Гидрометцентре сообщили, что он стал четвертым с начала этой весны. Ранее рекордная температура была установлена 24 марта — 11,8 градусов выше нуля.

Завтра, 5 апреля, синоптики прогнозируют до +21 градуса.

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