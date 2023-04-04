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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:13

Для счастья жителям Казани требуется 195 тысяч рублей в месяц

При этом мужчинам необходимо больше денег
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Средний показатель по столице Татарстана равен среднему показателю по России.

Средний показатель по столице Татарстана равен среднему показателю по России.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям Казани требуется 195 тысяч рублей в месяц. Такой опрос среди горожан провел портал Superjob. Примечательно, что в октябре прошлого года для счастья казанцам нужно было 175 тысяч рублей ежемесячно.

Здесь средний показатель по столице Татарстана равен среднему ожиданию в целом по России. При этом мужчинам для счастья требуется больше - 220 тысяч рублей, а женщинам меньше - 170 тысяч рублей в месяц. Одинаковые запросы с Казанью также оказались у жителей Екатеринбурга, Краснодара и Тюмени.

Самые завышенные требования оказались у москвичей - 260 тысяч рублей в месяц, и у петербуржцев - 230 тысяч рублей.

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