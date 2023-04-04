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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:06

Жители поселка Габишево жалуются на затопленные улицы

При этом в населенном пункте продолжают продавать участки
Адам САГАЛ
Жители просят помощи администрации

Жители просят помощи администрации

Фото: принтскрин видео.

В поселке Габишево затапливает улицы и участки практически после каждого дождя. Жители просят помощи администрации.

Часть домов в поселке возведена одной компанией, часть — другой. Если одна строительная фирма помогает жителям, то вторая — не хочет идти контакт. Более того, недавно жители Габишево узнали, что на месте существующего водоотводного канала планируют построить здание, теперь им вовсе непонятно, куда будет уходить вода, сообщает «Вести. Татарстан».

Новых застройщиков проблема отвода воды никак не смущает, они продают здесь участки, не предупреждая новых хозяев о проблеме.

Ранее мы сообщали, что 220 населенных пунктов Татарстана могут быть затоплены, если в апреле реки выйдут из берегов.

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