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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:08

В Казани из-за сбоя в метро не проходит оплата картой

Жетоны можно приобрести через кассу
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Оплата по банковской и транспортной картам осуществляется через валидаторы.

Оплата по банковской и транспортной картам осуществляется через валидаторы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за проблем с интернетом на турникетах станций метрополитена Казани не проходит оплата банковской картой. Жетоны на проезд можно приобрести через кассу.

Оплата по банковской и транспортной карте осуществляется с помощью валидатора. Технические специалисты оперативно стараются решить проблему.

Сориентироваться на месте пассажирам также помогают сотрудники МУП «Метроэлектротранс», сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее мы сообщали, что в Казани продлили ограничение движения по улице Фучика из-за строительства метро.

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