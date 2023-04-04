В Казани из-за сбоя в метро не проходит оплата картой

Оплата по банковской и транспортной картам осуществляется через валидаторы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за проблем с интернетом на турникетах станций метрополитена Казани не проходит оплата банковской картой. Жетоны на проезд можно приобрести через кассу.

Оплата по банковской и транспортной карте осуществляется с помощью валидатора. Технические специалисты оперативно стараются решить проблему.

Сориентироваться на месте пассажирам также помогают сотрудники МУП «Метроэлектротранс», сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее мы сообщали, что в Казани продлили ограничение движения по улице Фучика из-за строительства метро.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram