Получить ее могут граждане России, которые имеют статус «Дети войны». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Марий Эл установили размер ежегодной выплаты для детей войны ко Дню Победы в 2023 году. Соответствующий указ 4 апреля подписал глава республики Юрий Зайцев.

Сумма выплаты определена в размере 1 тысячи рублей. Получить ее могут граждане России, которые имеют статус «Дети войны», родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года на территории СССР и постоянно проживающие в Марий Эл.

Организовать работу по предоставлению детям войны ежегодной денежной выплаты поручили министерству труда и соцзащиты республики. Контроль за исполнением указа возложен на зампреда правительства региона Ольгу Бадма-Халгаеву.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram