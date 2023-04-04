Ограничения вступят в силу 6 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани до конца августа ограничат движение по улице Чистопольской. Связано это с реконструкцией третьего северного коллектора. Распоряжение об этом подписали в городском исполкоме.

Так, с 6 апреля по 31 августа полностью перекроют дорогу на участке улицы Чистопольской вблизи дома №60. Проезд будет ограничен и возле дома №62.

Ранее стало известно, что из-за ямочного ремонта в городе введены ограничения на 35 улицах.

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