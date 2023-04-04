В Нижнекамске судебные приставы закрыли кафе на 10 суток

Владельцу придется выплатить штраф за неисполнение постановления. Фото: Андрей АБРАМОВ

Нижнекамский районный суд закрыл местное кафе на 10 суток. Роспотребнадзор выявил в его работе нарушения в организации питания.

Судебные приставы опечатали вход и предупредили владельца кафе об ответственности, в случае если он незаконно возобновит деятельность. Однако руководитель не послушался, сорвал пломбы и продолжил работу заведения в прежнем режиме.

После этого сотрудники вновь прибыли в заведение и привлекли владельца к административной ответственности. Теперь ему придется выплатить штраф за неисполнение постановления, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.

Напомним, ранее кафе в Набережных Челнах после массового отравления закрыли на 90 суток.

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