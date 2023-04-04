МегаФон представил нового директора в Татарстане

Михаил Русинов.

Руководителем оператора в республике стал Михаил Русинов. В приоритете топ-менеджера — укрепление технологического преимущества МегаФона, повышение качества услуг связи и участие в реализации цифровых проектов региона.

Ранее Михаил работал директором МегаФона в Чувашии, где провел большую работу по расширению сети LTE, усилению рыночных позиций и улучшению сервиса для клиентов. Под его руководством в республике запустили технологии VoLTE, VoWiFi, а также конвергентный продукт, включающий мобильную связь, домашний интернет и телевидение.

- Татарстан — инновационный регион, приоритетный и перспективный с точки зрения развития бизнеса. Мы вкладываем много средств и усилий, чтобы наши абоненты пользовались быстрым интернетом и передовыми услугами голосовой связи по всей республике. Сегодня сеть МегаФона работает во всех районах региона, более 90% населения имеют доступ к LTE оператора. На протяжении многих лет компания сохраняет лидерство по скорости передачи данных, подтвержденное замерами международной компании Ookla®. Для компании уже стало традицией перемещение лучших сотрудников по регионам. Уверен, что опыт Михаила и поддержка команды станут залогом успеха отделения, помогут достигнуть поставленных целей и реализовать амбициозные задачи, — комментирует назначение директор по региональному развитию МегаФона в Поволжье Владимир Скурихин.

Михаил Русинов начал карьеру в сфере телекоммуникаций в 2011 году в МегаФоне. Прошел путь от специалиста до руководителя по развитию корпоративного бизнеса оператора в Республике Марий Эл, затем возглавлял то же подразделение в Чебоксарах. С января 2019 года занимал должность директора в Чувашской Республике. Женат, воспитывает двоих детей.