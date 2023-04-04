97% казанцев считают, что сформировали полезные финансовые привычки

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Большинство казанцев (97%) полагают, что сформировали полезные финансовые привычки, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*. В частности, 65% имеют накопления.

У большинства опрошенных есть финансовые привычки – как полезные (97%), так и вредные (91%). Отвечая на вопрос про них, респонденты могли давать несколько ответов. В тройке лидеров полезных финансовых привычек – отслеживать цены в магазинах с целью выбрать наиболее выгодные предложения, так ответило 19% опрошенных, регулярно копить (18%) и вести учет личного/семейного бюджета (17%). В топ-3 вредных привычек входят спонтанные покупки, об этом заявили 27% респондентов, отсутствие проверки чеков в магазинах (12%), а также отсутствие практики планировать личный/семейный бюджет (9%).

Чтобы сохранить и приумножить сбережения, важно использовать различные финансовые инструменты в зависимости от их доходности, надежности и ликвидности. Среди тех, кто откладывает деньги, половина (55%) предпочитают делать сбережения с помощью накопительного счета или банковского депозита. Больше трети (39%) хранит их в наличной форме.14% инвестируют в ценные бумаги и драгоценные металлы, 10% – в недвижимость, 2% – в продукты страхования жизни.

У большинства респондентов, имеющих накопления, их размер не превышает полмиллиона рублей. Так, у 30% опрошенных отложена сумма до 100 тысяч рублей, у 23% – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Сбережениями в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей обладают 27% опрошенных. Оставшиеся 20% ответили, что сумма их накоплений составляет свыше 1 млн рублей.

Все больше россиян пересматривает свое финансовое поведение. Количество тех, у кого размера финансовой подушки хватит на срок до 6 месяцев, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 70% и достигло трети опрошенных.

На вопрос про наиболее популярные источники формирования сбережений (можно было давать несколько вариантов ответов) 63% ответили, что откладывают с зарплаты, бонусов и премии, которые получают на работе, 36% направляют на сбережения деньги, которые были подарены на праздники, 13% копят за счет дополнительных источников дохода, например, от сдачи своей квартиры. Остальные респонденты, имеющие накопления, используют другие варианты: в частности, помощь родственников или доход от инвестиций.

Каждый четвертый казанец (24%) откладывают деньги без определенной цели, формируя капитал на будущее, еще 25% копят на путешествия, 20% - на покупку квартиры, 14% – на оплату образования, столько же - на покупку квартиры, остальные – на дорогостоящий подарок, пластическую операцию или операцию по медицинским показаниям, переезд и другие цели.

- Полезные финансовые привычки – отличная возможность приумножить собственный капитал и повысить уровень благосостояния. Первичные навыки, которые необходимо приобрести для этого – умение грамотно структурировать свои финансовые поступления и траты, а также регулярно откладывать деньги. После этого сформулировать свои финансовые цели и пути их достижения при помощи различных финансовых инструментов. Для диверсификации портфеля разумно включить в него продукты страхования жизни, которые помогут накопить на желаемое, сформировать дисциплину регулярных сбережений, а самое главное – позволят финансово защитить жизнь и здоровье уже с первого дня действия договора на сумму, многократно превышающую платеж, – говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

*Опрос 1205 респондентов проведен во всех регионах России в марте 2023 года.