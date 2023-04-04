Четыре предпринимателя из Татарстана за год официально заработали более 1 миллиарда рублей

К началу апреля 2023 года жители республики предоставили в налоговую 220 тысяч деклараций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году четыре индивидуальных предпринимателя из Татарстана задекларировали немалый доход – более 1 миллиарда рублей. С этого официального заработка они отчислили в бюджет в качестве налогов 151 миллион рублей, сообщил 4 апреля на брифинге в Кабмине республики руководитель УФНС по региону Марат Сафиуллин. По его словам, эти данные показывают, что в Татарстане бизнес развивается.

К началу апреля 2023 года жители республики предоставили в налоговую 220 тысяч деклараций. Там прогнозируют, что общая сумма отчислений в бюджет в итоге составит порядка 3 миллиардов рублей.

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