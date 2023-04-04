В Татарстане медикам назначили специальные соцвыплаты до 14,5 тысяч рублей

Интересно, что данные выплаты не положены руководителям медучреждений и их заместителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о назначении специальных социальных выплат участковым врачам, медработникам первичного звена системы здравоохранения и сотрудникам «скорой помощи».

Так, согласно документу, речь идет именно о тех медиках из госучреждений, которые оказывают населению не входящую в ОМС скорую медицинскую и первичную медико-санитарную помощь, в том числе и ведущих диспансерное наблюдение пациентов по их основному заболеванию.

Больше всего, а это 14,5 тысяч рублей, положено участковым врачам, к которым люди приходят на прием с обращениями по своим болезням или просто ради профилактики. Также эта сумма положена врачам, которые проводят исследования и диспансерное наблюдение пациентов по их основному заболеванию.

При этом средний медицинский персонал, который работает с такими врачами, могут рассчитывать на выплату в 6,5 тысяч рублей. В свою очередь младший медперсонал – на 4,5 тысячи рублей. Столько же положено и их коллегам, работающим на станциях скорой медицинской помощи.

Что же касается врачей «скорой», то им, по новому постановлению положена специальная соцвыплата в размере 11,5 тысячи рублей, а их фельдшерам и медсестрам – 7 тысяч рублей.

Деньги на эти выплаты выделят из регионального бюджета. За их распределением ответственным назначен Минздрав Татарстана.

Напомним, что ранее глава республики Рустам Минниханов подписал указ о назначении выплат в размере 2 миллионов рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников ФСБ и МВД.

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