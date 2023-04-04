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НовостиОбщество4 апреля 2023 9:40

В Татарстане медикам назначили специальные соцвыплаты до 14,5 тысяч рублей

Список тех, кому положены эти деньги, утвердили постановлением правительства республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Интересно, что данные выплаты не положены руководителям медучреждений и их заместителям.

Интересно, что данные выплаты не положены руководителям медучреждений и их заместителям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о назначении специальных социальных выплат участковым врачам, медработникам первичного звена системы здравоохранения и сотрудникам «скорой помощи».

Так, согласно документу, речь идет именно о тех медиках из госучреждений, которые оказывают населению не входящую в ОМС скорую медицинскую и первичную медико-санитарную помощь, в том числе и ведущих диспансерное наблюдение пациентов по их основному заболеванию.

Больше всего, а это 14,5 тысяч рублей, положено участковым врачам, к которым люди приходят на прием с обращениями по своим болезням или просто ради профилактики. Также эта сумма положена врачам, которые проводят исследования и диспансерное наблюдение пациентов по их основному заболеванию.

При этом средний медицинский персонал, который работает с такими врачами, могут рассчитывать на выплату в 6,5 тысяч рублей. В свою очередь младший медперсонал – на 4,5 тысячи рублей. Столько же положено и их коллегам, работающим на станциях скорой медицинской помощи.

Что же касается врачей «скорой», то им, по новому постановлению положена специальная соцвыплата в размере 11,5 тысячи рублей, а их фельдшерам и медсестрам – 7 тысяч рублей.

Деньги на эти выплаты выделят из регионального бюджета. За их распределением ответственным назначен Минздрав Татарстана.

Напомним, что ранее глава республики Рустам Минниханов подписал указ о назначении выплат в размере 2 миллионов рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников ФСБ и МВД.

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