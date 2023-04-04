3 апреля Казань побила температурный рекорд 72-летней давности

В среду, 5 апреля, температура воздуха в городе может подняться до +20 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот понедельник, 3 апреля, в Казани воздух прогрелся до +16,7 градуса. Таким образом, был побит температурный рекорд 1951 года, сообщает Гидрометцентр Татарстана. Тогда температура воздуха в своих максимальных значениях составила +16,6 градусов.

Возможно, что рекорды этой весны по теплу только продолжат фиксировать. Так, согласно прогнозам метеорологов, в среду, 5 апреля, днем в Казани ожидается до +20 градусов. Правда, местами ожидается небольшой дождь.

При этом отмечается, что в целом по Татарстану в четверг, 6 апреля, поднимется ветер, а днем температура воздуха будет в пределах от +8 до +13 градусов. В пятницу же она начнет снижаться – днем от +6 до +11 градусов.

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