Из закона о госсимволах Татарстана исключен суверенитет

Указ подписан 3 апреля. Фото: пресс-служба раиса РТ

В законе Татарстана о государственных символах слово «суверенитет» заменили на «государственность». Указ об этом подписан главой республики Рустамом Миннихановым.

Теперь выражение «суверенитет Республики Татарстан» заменено словами «государственность Республики Татарстан». Документ раис подписал 3 апреля, он вступит в силу спустя 10 дней после публикации.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году в Казани состоится саммит БРИКС.

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