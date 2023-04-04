В РКБ Казани построят дополнительный корпус для МРТ

Общая площадь застройки составит 270 квадратных метров. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Республиканской клинической больницы в Казани возведут корпус для установки аппарата МРТ. На эти направят 26 миллионов рублей, источник финансирования – бюджет Татарстана.

Одноэтажное здание будет представлять собой пристрой к главному корпусу рядом с приемным отделением. Общая площадь застройки составит 270 квадратных метров. В здании будут находится комнаты управления и проведения МРТ, коридор, туалет, раздевалка и техническое помещение. Стройку планируют завершить до конца ноября текущего года.

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