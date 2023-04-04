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НовостиОбщество4 апреля 2023 6:46

В Казани на озере Изумрудном появилось огромное фиолетовое пятно

Ситуацию изучают экологи
Адам САГАЛ
Экологи отобрали пробы льда и воды

Экологи отобрали пробы льда и воды

Фото: принтскрин видео.

В Казани озеро Изумрудное поменяло цвет, горожане обнаружили на льду огромное фиолетовое пятно.

На месте побывала съемочная группа «Вести. Татарстан». На льду виден яркий порошок. Заметили рыбаки и ухудшение состояния воды – чем ближе к пятну, тем она мутнее. Предполагается, что вещество уже попало в озеро.

Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, предполагается, что озеро окрасилось в фиолетовый цвет после применения здесь дымовых шашек или салютов.

- Об этом свидетельствуют имеющиеся корпуса дымовых шашек ярко-розового оттенка, — уточнила пресс-секретарь ведомства Елена Веселова.

Экологи отобрали пробы льда и воды. Их отправили на лабораторное исследование, которое сможет внести ясность в ситуацию.

Ранее мы сообщали, что в Казани в озеро Средний Кабан сливали сточную воду.

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