Казанский «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 2:3

Следующий матч пройдет в Омске 5 апреля. Фото: www.ak-bars.ru

В понедельник, 3 апреля, в Казани встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и «Авангард». Игра между ними состоялась в рамках второго матча финала Восточной конференции КХЛ и закончилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

- Первый период был не совсем удачный, надо разобраться, почему так. Во втором и третьем периоде создавали много моментов, но, к сожалению, не забивали. Будем готовиться дальше, - сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, счет в серии стал равным - 1:1. Следующий матч пройдет в Омске 5 апреля.

Напомним, казанский «Рубин» сыграл вничью с «Велесом» в матче Первой лиги.

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