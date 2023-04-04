Мэр Набережных Челнов посетил семью умершей после родов учительницы

Младший сын мужчины пока находится в ДРКБ Казани. Фото: пресс-служба мэрии г. Набережные Челны

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил семью Алены Мухаметовой, которая скончалась после тяжелых родов. Накануне исполнилось 20 дней со дня ее смерти.

Наиль Магдеев встретился с вдовцом Рафаэлем Мухаметовым, чтобы выразить соболезнования и поддержать семью в сложной ситуации. Глава семейства теперь без супруги занимается воспитанием двух старших детей. Младший сын пока находится в ДРКБ Казани под наблюдением врачей.

Одна из дочерей Рафаэля сыграла для мэра на флейте. Она учится в пролицее. Старшей дочери в этот момент дома не было, она посещала секцию.

- Будем оказывать помощь и поддержку многодетной семье Мухаметовых, - констатировал Наиль Магдеев.

Напомним, трагедия потрясла Набережные Челны в марте 2023 года. После тяжелых родов Алену перевели в РКБ Казани, где спустя неделю она скончалась. Женщина работала учителем.

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