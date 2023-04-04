В Татарстане дополнен указ о помощи членам семей погибших участников СВО

Выплату в республике ранее получали семьи погибших во время спецоперации военнослужащих и бойцов Росгвардии и добровольцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семьи погибших в зоне СВО сотрудников ФСБ и МВД получат по 2 миллиона рублей. Также новшество коснется семей тех, кто погиб при охране границ России. Соответствующий указ, расширяющий категорию получателей, подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Такую выплату в республике ранее получали семьи погибших во время спецоперации военнослужащих и бойцов Росгвардии и добровольцев.

Кроме этого, после начала СВО глава государства Владимир Путин заявил, что всем членам семей военнослужащих, которые погибли в зоне СВО, будут перечислены страховое обеспечение и единовременное пособие —7,4 миллиона рублей. Кроме этого, полагается ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.

Ранее мы сообщали, что в Аксубаевском районе простились с погибшим бойцом СВО Ильфатом Минсафиным.

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