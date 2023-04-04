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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 4:54

В Татарстане начальник районного ГИБДД найден мертвым в своем кабинете

В этой должности Денис Агеев проработал менее года
Адам САГАЛ
Агееву было 32 года. Фото: пресс-служба администрации Нурлатского района

Агееву было 32 года. Фото: пресс-служба администрации Нурлатского района

Начальник управления ГИБДД по Нурлатскому району Татарстана Денис Агеев обнаружен мертвым в своем кабинете. По предварительным данным, он совершил суицид, сообщает собственный источник «КП-Казань».

Назначение в Нурлате Денис Агеев получил прошлым летом. До этого он был заместителем командира взвода третьей роты ДПС отдельного специализированного батальона ГИБДД МВД по Татарстану.

Денису Агееву было 32 года. Приносим соболезнования родным и близким.

Ранее мы сообщали, что в Казани скончался директор гимназии №94 Леонид Мурысин.

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