В Татарстане начальник районного ГИБДД найден мертвым в своем кабинете

Агееву было 32 года. Фото: пресс-служба администрации Нурлатского района

Начальник управления ГИБДД по Нурлатскому району Татарстана Денис Агеев обнаружен мертвым в своем кабинете. По предварительным данным, он совершил суицид, сообщает собственный источник «КП-Казань».

Назначение в Нурлате Денис Агеев получил прошлым летом. До этого он был заместителем командира взвода третьей роты ДПС отдельного специализированного батальона ГИБДД МВД по Татарстану.

Денису Агееву было 32 года. Приносим соболезнования родным и близким.

Ранее мы сообщали, что в Казани скончался директор гимназии №94 Леонид Мурысин.

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