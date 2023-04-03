В Татарстане открыли приём заявок от бизнеса на получение статуса «социальное предприятие»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане стартовал приём заявок от представителей на получение статуса «социальное предприятие», об этом рассказали в Министерстве экономики Республики.

Привилегии в получении такого статуса имеют бизнесмены, которые занимаются деятельностью, несущую пользу социуму. Например, обеспечивают отдых и оздоровление детей, а также делают культурно-просветительский вклад в развитие общества. Кроме того, получить статус могут представители компаний, где трудоустроены социально уязвимые граждане – лишенные жилья или кормильца.

Статус «социальное предприятие» открывает перед фирмой много дверей: бизнесмены могут рассчитывать на получение субсидий и льготного финансирования, грантов и имущественной поддержки и многое другое.

«Подтверждать статус социального предпринимателя необходимо ежегодно», - отмечают в Минэкономики Татарстана.

«Консультации проходят в Центре инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес» по адресу г. Казань, ул. Петербургская, 28 каб.18, по телефону: +7(843) 222-90-60 (доб. 102,118,124), эл.почта cissrt@yandex.ru. Также консультацию можно получить у региональных представителей Фонда поддержки предпринимательства в муниципальных районах Республики Татарстан», - уточняют в пресс-службе ведомства.

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