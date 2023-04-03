В 2023 году в Татарстане построят 25 фельдшерско-акушерских пунктов

ФОТО: Министерство здравоохранения Республики Татарстан

В 2023 году в Татарстане появится 25 фельдшерско-акушерских пунктов, передают в Министерстве здравоохранения республики.

Так, к установке одного из таких приступили накануне. В селе Чулпаново Арского района Татарстана приступили к модульной конструкции – поставили каркас для нового ФАП. В населенном пункте проживает всего 265 человек, уточняют в Минздраве.

Всего в планах на этот год строительство 25 таких пунктов. Это стало возможным благодаря модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

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