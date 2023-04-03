За прошлую неделю в Марий Эл произошло 17 пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошлую неделю на территории Марий Эл произошло 17 пожаров, в одном из них погиб мужчина. Республиканское МЧС поделилось статистикой возгораний, произошедших с 27 марта по 2 апреля.

Так, самое большое количество пожаров было зафиксировано в Йошкар-Оле – 5 возгораний. А при неосторожном курении в поселке Красный Стекловар Моркинского района Марий Эл, к несчастью, погиб 56-летний мужчина.

От огня пожарным удалось отстоять 13 домов, однако 2 здания в пламени выгорели дотла.

Самыми частыми причинами пожаров в республиканском МЧС называют неправильную эксплуатацию электрооборудования, поджоги и неисправности печей.

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