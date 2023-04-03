Глава Чувашии Олег Николаев учредил почетное звание «Народный учитель»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Чувашии Олег Николаев издал указ об учреждении государственной награды – почетного звания «Народный учитель». Документ был подписан и обнародован в пятницу, 31 марта.

Профессия учителя является одной из самых важных и почитаемых, ведь именно от педагогов зависит нравственное воспитание и образование будущего поколения, наших детей.

Постановление об учреждении нового звания в Чувашии было издано с целью увеличения значимости деятельности педагогов, а также признания заслуг учителей и работников образовательной сферы, говорится в тексте официального документа.

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