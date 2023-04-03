Улицы Йошкар-Олы очистили от 230 тонн грязи и смета

Дороги Йошкар-Олы очищают от грязи и смета Фото: Михаил ФРОЛОВ

После завершения зимнего сезона с улиц Йошкар-Олы вывезли 230 тонн грязи и смета, такую цифру озвучили в администрации города.

Столицу Марий Эл продолжают приводить в порядок после окончания зимы. Например, сегодня, 3 апреля, коммунальщики начали мыть ограждения от накопившихся грязи и пыли. Также сотрудники МУП «Город» занимаются уборкой пескомета и сбором мусора на территории Йошкар-Олы. Одним словом, город приводят в порядок, чтобы встретить теплые деньки в чистоте и порядке.

К благоустройству и уборке марийской столицы приглашают присоединиться и неравнодушных горожан. 14 и 28 апреля в Йошкар-Оле запланированы общегородские субботники.

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