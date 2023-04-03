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НовостиОбщество3 апреля 2023 17:13

В Йошкар-Оле водитель мотоцикла получил серьезные травмы при столкновении с иномаркой

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Госавтоинспекция Марий Эл

ФОТО: Госавтоинспекция Марий Эл

Сегодня, 3 апреля, вечером в столице Марий Эл произошла авария, в которой пострадал мотоциклист. ДТП случилось рядом с домом №94 на улице Комсомольской в Йошкар-Оле – мотоцикл столкнулся с автомобилем марки Mazda. Об этом сообщают в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства аварии. Пока известно лишь, что в ДТП серьезно пострадал мотоциклист, мужчина получил серьезные травмы.

Судя по фотографиям с места происшествия, удар был настолько сильным, что у иномарки оторвало номерные знаки.

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